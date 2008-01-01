

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сильные дожди продолжают заливать Дальний Восток



ИА "Метеоновости" / 11:50 Суббота, 3 августа



Циклоны не оставляют в покое Дальний Восток, особенно они донимают южные районы. Вот и в последний рабочий день уходящей недели опять отмечались сильные грозовые дожди в Амурской области, Забайкальском и Хабаровском краях, где выпало более 20 мм.



В воскресенье южные районы региона останутся в сфере влияния циклонов и атмосферных фронтов. Повсеместно пройдут дожди разной интенсивности и продолжительности, в Приамурье и Хабаровском крае местами сильные, в отдельных районах с грозами, в Забайкалье с градом, ветер может усиливаться в порывах 13-18 м/с, в Амурской области до 20 м/с.



Проливные дожди могут обострить ситуацию на реках Амурской области, где сохранятся высокие уровни воды, а на юге Хабаровского края подъем уровня воды может достигнуть и до опасной отметки. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



