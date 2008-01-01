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В центр и на юг Красноярского края надвигается жара



ИА "Метеоновости" / 12:31 Суббота, 3 августа



Накануне центральные и южные районы Красноярского края находились в теплом секторе циклона, свою лепту внес и солнечный антициклон. Результатом такого тандема и стало повышение температуры. В 19 часов местного времени 2 августа в краевом центре - Красноярске - воздух прогрелся до +29 градусов. Среднесуточная температура превысила многолетние значения на 2-4 градуса.



Утро субботнего дня встретило жителей центра и юга Красноярского края солнцем и к 10 часам местного времени температура повысилась до 25 градусов, а в 13 часов уже было зафиксировано +32.



В воскресенье синоптическая ситуация не изменится, но некоторые коррективы внесет теплый атмосферный фронт, поднимающийся из юго-восточных областей Западной Сибири. В центральных областях Красноярского края прошумят дожди с грозами, при грозах ветер окрепнет в порывах до 18 м/с, днем 27..32, местами до 35 градусов. В южных края без осадков, лишь в горах с дождями и грозами, после полудня воздух нагреется до 30..35 градусов. / meteonovosti.ru /



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