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Новости погоды

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В центр и на юг Красноярского края надвигается жара

ИА "Метеоновости" / 12:31 Суббота, 3 августа

  Накануне центральные и южные районы Красноярского края находились в теплом секторе циклона, свою лепту внес и солнечный антициклон. Результатом такого тандема и стало повышение температуры. В 19 часов местного времени 2 августа в краевом центре - Красноярске - воздух прогрелся до +29 градусов. Среднесуточная температура превысила многолетние значения на 2-4 градуса.

Утро субботнего дня встретило жителей центра и юга Красноярского края солнцем и к 10 часам местного времени температура повысилась до 25 градусов, а в 13 часов уже было зафиксировано +32.

В воскресенье синоптическая ситуация не изменится, но некоторые коррективы внесет теплый атмосферный фронт, поднимающийся из юго-восточных областей Западной Сибири. В центральных областях Красноярского края прошумят дожди с грозами, при грозах ветер окрепнет в порывах до 18 м/с, днем 27..32, местами до 35 градусов. В южных края без осадков, лишь в горах с дождями и грозами, после полудня воздух нагреется до 30..35 градусов. / meteonovosti.ru /
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