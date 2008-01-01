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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 13:05 Суббота, 3 августа

  В 12 часов в Москве облачно с прояснениями, местами отмечаются дожди от небольших до кратковременных. Температура воздуха в административных округах: в Северном 15.7-17.7 градуса, Северо-Восточном 14.5-18 градусов, Восточном 15.7-16.7, в Юго-Восточном 15.8-17.1, Южном 15.4-17.2, в Юго-Западном 15.1-16.4 и без осадков, Западном 14.6-17.3 и ни капли дождя, Северо-Западном 16.7-17.9 градуса, в Центральном без осадков и 16.1-17.2 градуса.

В Зеленограде 15.8-16.1 и без осадков, на территории Новой Москвы 14.9-17 градусов, без осадков. / meteonovosti.ru /
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+14
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