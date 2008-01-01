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Западносибирские рекорды тепла



ИА "Метеоновости" / 13:15 Суббота, 3 августа



В минувшую пятницу большая часть Западной Сибири находилась в огромном теплом секторе циклона, центр которого располагался над Средним Уралом. Среднесуточная температура воздуха превысила климатическую норму на 2-4 градуса, были зафиксированы и рекордно высокие значения.



Наибольшее количество рекордов пришлось на Томскую область: в Александровском +30.5, прежний +29.7 градуса наблюдался в 2001 году; в Ванжиль-Кынаке новый абсолютный максимум +31.4 что выше прежнего всего-навсего на 0.1 градуса тридцатисемилетней давности; в Среднем Васюгане +31.1, предыдущий +30.9 градуса наблюдался более восьмидесяти лет тому назад; в Колпашево +30.4 градуса, прежний абсолютный максимум +29.7 градуса был зафиксирован 2 августа в 1995 году.



Не уступает по количеству рекордов и Алтайский край. В населенном пункте Камень-на-Оби +34.4, что выше предыдущего почти на пару градуса, наблюдавшегося семь лет тому назад, в столице края - Барнауле - +33.9, а 14 лет тому назад 2 августа было +33.6 градуса, в Славгороде воздух раскалялся до +37.8 градуса, тем самым оставляя позади 2012 год со значение +34.5, в Рубцовске +36, что выше прежнего на 1.7 градуса за 1965 год.



Обновились инструментальные наблюдения за погодой и в Новосибирской области, в Северном новый абсолютный максимум для 2 августа теперь +31.1, прежний +29.9 наблюдался в 1995 году.



Рекордное тепло добралось и до среднего течения Оби. В Ларьяке столбик термометра 2 августа добрался до отметки +31.9, что выше предыдущего на 1.7 градуса за 1982 год;



В воскресенье среднее течение Оби окажется за холодным фронтом, и температура днем понизится до 15..20, на востоке не выше +27 градусов, местами пройдут дожди разной интенсивности и продолжительности, в отдельных районах с грозами и ветром в порывах до 15 м/с.



Юго-восточные области Западной Сибири будут находиться близи атмосферного фронта, который местами и отметится дождями разной интенсивности и продолжительности, в Томской области сильными, прогремят грозы, град, порывы ветра местами достигнут 18 м/с, жара спадет днем до 24..30, в Кемеровской области и Алтайском крае еще до 35, на западе Томской области около +20 градусов. / meteonovosti.ru /



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