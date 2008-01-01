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Холодные ночи Европейской России



ИА "Метеоновости" / 13:41 Суббота, 3 августа



Накануне большая часть Европейской территории находилась в тыловой части обширного и глубокого высотного циклона, с центром над Средним Уралом. Среднесуточная температура была ниже многолетних значений на 4-6, в Коми, на Средней и Нижней Волги на 8 градусов. И в ряде населенных пунктов обновились инструментальные наблюдения за погодой.



В Ершове (Саратовская область) в ранние утренние часы 2 августа столбик термометра опустился до отметки +8.3, что ниже предыдущего на градус, продержавшегося с 1962 года. В Волгограде новый абсолютный минимум для этого дня теперь +10.2, предыдущий +10.8 наблюдался в 1948 году. В Астрахани +11.7, что ниже прежнего на 0.3 градуса, зафиксированного в 1971 году.



В воскресенье на Средней Волге, с приближением атмосферного фронта, увеличится облачность, местами пройдет непродолжительный дождь, возможна гроза, утром Саратовскую область местами окутает туман и ночью станет теплее, 8..13 градусов.



К низовьям Волги в начале будущей недели из низовьев Дона подойдет циклон, который 4 и 5 августа в Волгоградскую область принесет сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 23-28 м/с, в Астраханской области шквалистый ветер наиболее вероятен 5 августа, а дожди будут носить кратковременный характер. / meteonovosti.ru /



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