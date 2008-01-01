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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:09 Воскресенье, 4 августа

  Предстоящим днем погода в Московском регионе будет обусловлена малоградиентным барическим полем. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 16..18, по области 14..19 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 740 мм рт ст.

Погода в Москве и области изменится мало. Будет пасмурно, влажно и прохладно (температура ниже нормы на 6 градусов), атмосферное давление низкое.

Это не характерные и некомфортные погодные условия не грозят здоровью большинства людей, но есть лица с повышенной метеочувствительностью, которая развивается при наличии хронических или после перенесенных заболеваний, в результате хронического переутомления, снижения адаптационных сил организма. В последние годы увеличилось и число детишек, а также людей более молодого возраста с повышенной метеозависимостью.

Погода, которая сохраняется в последнее время в столичном мегаполисе, стала причиной роста метеообусловленных обострений, ухудшения самочувствия при таких распространенных заболеваниях как остеоартрозы и другие болезни скставов и позвоночника воспалительного характера, сердечно- сосудистые и вегетативные нарушения.

Рекомендации сводятся к соблюдению режима труда и отдыха, необходимо контролировать артериальное давление и во время принимать лекарственные средства назначенные врачом, следует применять и различные домашние средства, чтобы уменьшить симптомы недомогания.

Геомагнитный фон 4 августа прогнозируется спокойный. / meteonovosti.ru /
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