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ИА "Метеоновости" / 10:55 Воскресенье, 4 августа



В Москве атмосферное давление пониженное, 740 мм рт. ст. (ниже нормы на 6-8 единиц). Столичный регион находится в тыловой части циклона. Небо затянуто облаками, но осадков нет. Дует легкий ветерок. Температура воздуха гораздо ниже привычных значений. На главной станции ВДНХ лишь 11,3 градуса. Влажность воздухе 66 %. / meteonovosti.ru /



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