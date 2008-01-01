|
|
|
Новости погоды
Сейчас в Москве
ИА "Метеоновости" / 10:55 Воскресенье, 4 августа
В Москве атмосферное давление пониженное, 740 мм рт. ст. (ниже нормы на 6-8 единиц). Столичный регион находится в тыловой части циклона. Небо затянуто облаками, но осадков нет. Дует легкий ветерок. Температура воздуха гораздо ниже привычных значений. На главной станции ВДНХ лишь 11,3 градуса. Влажность воздухе 66 %. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.