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Новости погоды

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На юге Курильской гряды рекордно тепло

ИА "Метеоновости" / 10:58 Воскресенье, 4 августа

  Температура воздуха не только в июле, но и в начале августа не перестает удивлять россиян. Июль на большей части ЕТР был холодным, температура воздуха была ниже климатической нормы. В начале августа ситуация повторяется. А в Вологодской и на юге Архангельской области температура ниже нормы на 8-10 градусов. Иная картина на Курильских островах. Здесь сохраняется жаркая погода, температура воздуха превышает привычные показатели на 6-8 градусов. И снова рекорд: 3 августа в Южно-Курильске воздух прогрелся до 27,4 градуса. Предыдущий рекорд, 26,7 градуса, остался в 1975 году.

5 августа местами небольшой дождь и туман, температура воздуха днем 12..17 градусов, на юге понижение до 17..22, новых рекордов не ожидается. / meteonovosti.ru /
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