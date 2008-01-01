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В Иркутской области бушуют лесные пожары



ИА "Метеоновости" / 11:28 Воскресенье, 4 августа



Иркутская область снова во власти стихии. Причем на территории региона и пожары бушуют, и грозовые дожди идут, и жаркая погода задерживается. Но жара и грозовые дожди, преимущественно на юге, а лесные пожары - на севере и в центральных районах. По данным пресс-службы МЧС по Иркутской области, к утру 4 августа площадь пожаров увеличилась до 735,9 тыс. га. Борьба с огнем ведется, но возникают новые очаги.



В северо-западных районах, вблизи атмосферного фронта, прошли сильные грозовые дожди, количество выпавших осадков достигло 29 мм. Выпавшие осадки не оказали существенного влияния ни на ситуацию с пожарами, ни на ситуацию с паводками.



По данным Гидрометцентра России, на левобережных притоках р.Ангара наблюдается понижение уровня воды. Вода убывает со скоростью 15-120 см за сутки. На реке Ия у города Тулун уровень воды на 80 см выше опасной отметки. По-прежнему затоплены пониженные участки местности.



В южных районах области температура воздуха была выше привычных значений на 4-6 градусов. Очередной рекорд зафиксирован в селе Инга. Днем 3 августа воздух прогрелся до 30,3 градуса. Ранее, в 1995 году, термометры показывали 29,1 градуса. / meteonovosti.ru /



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