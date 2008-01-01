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Новости погоды

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Дожди в Крыму ослабеют

ИА "Метеоновости" / 12:32 Воскресенье, 4 августа

  Суббота, 3 августа, выдалась в Крыму не самой лучшей. Прошли сильные дожди, гремели грозы. Ливневые дожди (выпало до 61 мм осадков) стали причиной подтопления дорог и домов в частном секторе. От ливней пострадали Севастополь и Керчь. Сильные дожди принес на побережье холодный атмосферный фронт.

5 августа атмосферное давление в Крыму останется пониженным, атмосферные фронты также не обойдут полуостров стороной. Но настолько сильных осадков не ожидается. При переменной облачности местами пройдут небольшие кратковременные дожди, прогремят грозы. Ветер 8-13 м/с, ночью в порывах до 15-20 м/с. Температура воздуха в ночные часы 10..15 градусов, на побережье 16..21, днем 22..27, в горах 15..20. / meteonovosti.ru /
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