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ИА "Метеоновости" / 12:44 Воскресенье, 4 августа
Погода в столичном регионе почти не меняется. К 12 часам температура воздуха на главной станции ВДНХ по-прежнему 11,2 градуса. Не изменилось и атмосферное давление, держится на уровне 740 мм рт. ст. Влажность воздуха 65 %. Небо затянуто облаками, осадков нет, дует легкий ветерок. / meteonovosti.ru /
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