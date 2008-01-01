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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 12:44 Воскресенье, 4 августа

  Погода в столичном регионе почти не меняется. К 12 часам температура воздуха на главной станции ВДНХ по-прежнему 11,2 градуса. Не изменилось и атмосферное давление, держится на уровне 740 мм рт. ст. Влажность воздуха 65 %. Небо затянуто облаками, осадков нет, дует легкий ветерок. / meteonovosti.ru /
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Абадан		 -5
Ла-Пас

некомфортное место: Вольнянск
комфортное место: Онтарио

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