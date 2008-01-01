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ИА "Метеоновости" / 12:44 Воскресенье, 4 августа



Погода в столичном регионе почти не меняется. К 12 часам температура воздуха на главной станции ВДНХ по-прежнему 11,2 градуса. Не изменилось и атмосферное давление, держится на уровне 740 мм рт. ст. Влажность воздуха 65 %. Небо затянуто облаками, осадков нет, дует легкий ветерок. / meteonovosti.ru /



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