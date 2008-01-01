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Пермский край во власти атмосферных фронтов



ИА "Метеоновости" / 13:06 Воскресенье, 4 августа



Обширный циклонический вихрь с центром над Свердловской областью уже который день оказывает влияние на погоду не только в Западной Сибири и на Урале, но и востоке ЕТР. Сильный дождь прошел 3 и ночью 4 августа на севере Пермского края. Количество выпавших осадков достигло 24 мм.



5 августа циклонический вихрь оправится на северо-запад и начнет постепенно заполняться. Ослабеют атмосферные фронты. Но на полное прекращение осадков рассчитывать не приходится. Пройдут дожди: ночью местами кратковременные, днем небольшие, местами умеренные дожди. Возможны грозы. Порывы ветра 9-14 м/с. Температура воздуха в ночные часы 5..10 градусов, днем 14..19. / meteonovosti.ru /



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