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Новости погоды
Пермский край во власти атмосферных фронтов
ИА "Метеоновости" / 13:06 Воскресенье, 4 августа
Обширный циклонический вихрь с центром над Свердловской областью уже который день оказывает влияние на погоду не только в Западной Сибири и на Урале, но и востоке ЕТР. Сильный дождь прошел 3 и ночью 4 августа на севере Пермского края. Количество выпавших осадков достигло 24 мм.
5 августа циклонический вихрь оправится на северо-запад и начнет постепенно заполняться. Ослабеют атмосферные фронты. Но на полное прекращение осадков рассчитывать не приходится. Пройдут дожди: ночью местами кратковременные, днем небольшие, местами умеренные дожди. Возможны грозы. Порывы ветра 9-14 м/с. Температура воздуха в ночные часы 5..10 градусов, днем 14..19. / meteonovosti.ru /
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