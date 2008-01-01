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До Камчатки добрался южный циклон



ИА "Метеоновости" / 14:01 Воскресенье, 4 августа



Камчатки в минувший день, 3 августа, оказалась во власти очередного циклона с юга. Этот вихрь принес небольшое повышение температуры воздуха и сильные дожди. В центральных и южных районах Камчатки 3 и в ночь на 4 августа прошли сильные дожди. Количество выпавших осадков достигло 39 мм.



5 августа циклонический вихрь переместится к северу и заполнится. Осадки если и пройдут, то лишь местами и небольшие. Температура воздуха в южных районах 13..18 градусов, при прояснениях до 28, в северных районах 17..22, при облачности 11..16 градусов. / meteonovosti.ru /



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