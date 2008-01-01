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На Краснодарский край надвигается шторм



ИА "Метеоновости" / 14:25 Воскресенье, 4 августа



Небольшой волновой циклон перемещается по южному округу. Погода в регионе очень нестабильная. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. 5 августа в Краснодарском крае, в том числе на побережье (а также в Ростовской и Волгоградской областях) ожидаются сильные дожди, град. Ночью и утром 5 августа в Краснодарском крае. Везде, за исключением Большого Сочи, сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, шквалистым усилением ветра 23-28 м/с. В Калмыки ожидается очень сильный порывистый ветер до 25-30 м/с. Температура воздуха днем 22..27, на севере 18..23 градуса. Чрезвычайная пожароопасность (5 класс) ожидается в большинстве южных и местами в центральных районах Астраханской области, отдельных северных, центральных и юго-восточных районах Калмыкии. / meteonovosti.ru /



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