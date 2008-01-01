Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
4 августа 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На Краснодарский край надвигается шторм

ИА "Метеоновости" / 14:25 Воскресенье, 4 августа

  Небольшой волновой циклон перемещается по южному округу. Погода в регионе очень нестабильная. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. 5 августа в Краснодарском крае, в том числе на побережье (а также в Ростовской и Волгоградской областях) ожидаются сильные дожди, град. Ночью и утром 5 августа в Краснодарском крае. Везде, за исключением Большого Сочи, сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, шквалистым усилением ветра 23-28 м/с. В Калмыки ожидается очень сильный порывистый ветер до 25-30 м/с. Температура воздуха днем 22..27, на севере 18..23 градуса. Чрезвычайная пожароопасность (5 класс) ожидается в большинстве южных и местами в центральных районах Астраханской области, отдельных северных, центральных и юго-восточных районах Калмыкии. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
18:00
местное
+13
Пн.
5 авг.
+12
Вт.
6 авг.
+19
Ср.
7 авг.
+21
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+45
Бискра		 -2
Девонпорт

некомфортное место: Ай-Петри
комфортное место: Пуэбло

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100