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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:27 Понедельник, 5 августа

  Предстоящим днем столица и область окажутся в малоградиентном барическом поле. При переменной облачности местами прольются небольшие кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха в Москве 14..16, по области 14..17 градусов. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 738 мм рт ст. Относительная влажность около 60%. Среднесуточная температура воздуха пока отстает от нормы на 6-7 градусов.

В Москве и области по-прежнему прохладно, температура остается ниже климатической нормы, атмосферное давление низкое. Такая погода неблагоприятна для тех, кто страдает повышенной метеочувствительностью, которая развивается при наличии хронических или после перенесенных заболеваний, в результате хронического переутомления, снижения адаптационных сил организма. В последние годы увеличилось и число детей, а также людей более молодого возраста с повышенной метеозависимостью.

Такие погодные условия стали причиной роста метеообусловленных обострений, ухудшения самочувствия при таких распространенных заболеваниях, как остеоартрозы и другие болезни суставов и позвоночника воспалительного характера, сердечно-сосудистые и вегетативные нарушения. / meteonovosti.ru /
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