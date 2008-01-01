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Новости погоды

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Информация о магнитном поле Земли

ИА "Метеоновости" / 08:39 Понедельник, 5 августа

  По данным ИЗМИРАН, солнечная активность с 25 июля по 3 августа была низкой. Магнитное поле Земли, в основном, менялось от спокойного до слабо возмущенного.

По прогнозу ИЗМИРАН, ожидается, что 5-12 августа солнечная активность будет низкой, а геомагнитная обстановка в основном спокойной. Возмущенные периоды наиболее вероятны 5 августа. / meteonovosti.ru /
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