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Информация о магнитном поле Земли



ИА "Метеоновости" / 08:39 Понедельник, 5 августа



По данным ИЗМИРАН, солнечная активность с 25 июля по 3 августа была низкой. Магнитное поле Земли, в основном, менялось от спокойного до слабо возмущенного.



По прогнозу ИЗМИРАН, ожидается, что 5-12 августа солнечная активность будет низкой, а геомагнитная обстановка в основном спокойной. Возмущенные периоды наиболее вероятны 5 августа. / meteonovosti.ru /



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