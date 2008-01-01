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Из летописи московской погоды



ИА "Метеоновости" / 08:52 Понедельник, 5 августа



В нынешнем году лето не перестает удивлять жителей столичного региона. То июнь жаркий, то июль холодный. Начало августа тоже выдалось неуютным. Но это - не такая уж и редкость. Такое случалось несколько раз. Сегодня, 5 августа, при облачной с прояснениями погоде будут приниматься небольшие кратковременные дожди, воздух в Москве прогреется до 14..16 градусов. Атмосферное давление составит 738 мм рт. ст. Среднесуточная температура воздуха гораздо ниже привычных значений, на 6-7 градусов. А норма для этого дня - 18,1 градуса. Но этот день не раз удивлял жителей столицы. Например, в 1960 году ночью было 5,6 градуса. А в 2010 году в Москву пришла небывалая жара, воздух в дневные часы раскалялся до 36,6 градуса. В 1977 году гремели грозы. А в далеком 1919 году на столицу обрушился ливень, количество осадков составило 50,3 мм.



В прошлом, 2018 году, день был теплым. Среднесуточная температура воздуха превышала норму на 4 градуса. Ночью 16,8 градуса, днем 27,6 градуса. При переменной облачности в отдельных районах прошли слабые дожди. / meteonovosti.ru /



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