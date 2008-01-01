Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
5 августа 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из летописи московской погоды

ИА "Метеоновости" / 08:52 Понедельник, 5 августа

  В нынешнем году лето не перестает удивлять жителей столичного региона. То июнь жаркий, то июль холодный. Начало августа тоже выдалось неуютным. Но это - не такая уж и редкость. Такое случалось несколько раз. Сегодня, 5 августа, при облачной с прояснениями погоде будут приниматься небольшие кратковременные дожди, воздух в Москве прогреется до 14..16 градусов. Атмосферное давление составит 738 мм рт. ст. Среднесуточная температура воздуха гораздо ниже привычных значений, на 6-7 градусов. А норма для этого дня - 18,1 градуса. Но этот день не раз удивлял жителей столицы. Например, в 1960 году ночью было 5,6 градуса. А в 2010 году в Москву пришла небывалая жара, воздух в дневные часы раскалялся до 36,6 градуса. В 1977 году гремели грозы. А в далеком 1919 году на столицу обрушился ливень, количество осадков составило 50,3 мм.

В прошлом, 2018 году, день был теплым. Среднесуточная температура воздуха превышала норму на 4 градуса. Ночью 16,8 градуса, днем 27,6 градуса. При переменной облачности в отдельных районах прошли слабые дожди. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+13
Пн.
5 авг.
+12
Вт.
6 авг.
+19
Ср.
7 авг.
+21
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+46
Заболь		 -3
Ла-Пас

некомфортное место: Сайпан
комфортное место: Грешем

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100