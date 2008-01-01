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Новости погоды

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Холодные ночи в средней полосе

ИА "Метеоновости" / 10:15 Понедельник, 5 августа

  Температурный фон на большей части ЕТР пониженный. Среднесуточная температура воздуха 4 августа была ниже нормы на 4-6 градусов, а в Вологодской и на юге Архангельской области и вовсе на 8-10 градусов. Но в северных районах рекордов минимальной температуры зафиксировано не было, а вот в центральных областях и на юге ночи были рекордно холодными. В Рыбинске термометры показали 8,2 градуса, в Переславле-Залесском 6,3 градуса, в Елатьме 5,2 градуса. Примечательно, что ранее рекорды в этих городах были обновлены в 1971 году. В Рязани рекорд держался с 1926 года. Но справочник придется обновлять: новый рекорд для города 7 градусов ровно. Самый южный рекордсмен расположился в Ростовской области. В Чертково под утро 4 августа температура упала до 10,2 градуса.

5 августа ночь еще будет прохладной, а потом тепло начнет возвращаться в регион. Температура воздуха вернется к привычным значениям. / meteonovosti.ru /
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