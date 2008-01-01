Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
5 августа 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Заморозки в августе, это опасно!

ИА "Метеоновости" / 10:25 Понедельник, 5 августа

  В ночь на 5 августа, за счет прояснений в облаках, температура воздуха в столичном регионе понизилась местами до рекордных значений. Так, в Черустях, на востоке Подмосковья минимум температуры воздуха составил +1,9 градуса, а в травостое было -2 градуса.

Таким образом, для этого районы был установлен новый рекорд минимальной температуры. До этого он принадлежал 2001 и 2002 годам и составлял +4,9 градуса.

В Москве минимальная температура на ВДНХ составила +6,7 градуса. Это самая низкая температура воздуха не только за лето 2019 года, но и самая холодная ночь первой пятидневки августа за последние 60 лет!

Заморозки в травостое отмечались и в окрестностях Мурома. А это опасно для огородников! / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+13
Пн.
5 авг.
+12
Вт.
6 авг.
+19
Ср.
7 авг.
+21
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+46
Заболь		 -3
Ла-Пас

некомфортное место: Сайпан
комфортное место: Грешем

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100