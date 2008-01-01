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Заморозки в августе, это опасно!



ИА "Метеоновости" / 10:25 Понедельник, 5 августа



В ночь на 5 августа, за счет прояснений в облаках, температура воздуха в столичном регионе понизилась местами до рекордных значений. Так, в Черустях, на востоке Подмосковья минимум температуры воздуха составил +1,9 градуса, а в травостое было -2 градуса.



Таким образом, для этого районы был установлен новый рекорд минимальной температуры. До этого он принадлежал 2001 и 2002 годам и составлял +4,9 градуса.



В Москве минимальная температура на ВДНХ составила +6,7 градуса. Это самая низкая температура воздуха не только за лето 2019 года, но и самая холодная ночь первой пятидневки августа за последние 60 лет!



Заморозки в травостое отмечались и в окрестностях Мурома. А это опасно для огородников! / meteonovosti.ru /



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