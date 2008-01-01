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И на Таймыре будут яблони цвести?



ИА "Метеоновости" / 10:54 Понедельник, 5 августа



Короткое и прохладное лето на юге Таймыра в июле 2019 года решило взять тайм-аут. Весь июль температура воздуха в Норильске не опускалась ниже +11 градусов даже в ночные часы. 9 дней месяца температура держалась выше +25 градусов. По имеющемуся же 30-летнему ряду наблюдений за погодой в период с 1971 по 2001 год в среднем за год отмечалось всего лишь не более шести дней с температурой воздуха +25 градусов и выше.



Средняя максимальная дневная температура воздуха в июле в этом году составила 20,4 градуса. Средняя минимальная температура в ночные часы достигла рекордных положительных значений 18.9 градусов. Среднесуточная температура за июль 19.7. В Москве этот показатель в июле на 3 градуса ниже! Вдобавок ко всему, при таком температурном режиме за весь месяц лишь один день был дождливый.



Этот факт мог бы вызвать зависть и тоску жителей ЦФО по комфортным погодным условиям северян нынешним летом, но хочется отметить особенности проживания людей на территории, где расположен один из крупнейших горно-металлургических комбинатов: в условиях малочисленной растительности и большой загазованности, такой высокий фон температуры в сочетании со слабыми ветрами, обостряют для населения норильского промышленного района проблему чистого воздуха.



По климатическим данным с 1971 по 2001 год самым теплым июль был в Норильске в 1984 году, со среднесуточной месячной температурой 18.4 градуса. Рекорд побит. И с большой долей вероятности эта эстафета передана августу. По данным Гидрометцентра, на ближайшую неделю в Норильске прогнозируется дневная температура воздуха 20:25 градусов, ночная 12:16 градусов. / meteonovosti.ru /



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