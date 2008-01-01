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Новости погоды

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Дальний Восток заливает дождями

ИА "Метеоновости" / 11:24 Понедельник, 5 августа

  На Дальнем Востоке погода неспокойная. Регион по-прежнему во власти атмосферных фронтов. Один циклон медленно перемещается вдоль побережья, другой, заполняющийся, занял Магаданскую область. Атмосферные фронты этих вихрей дотягиваются до Якутии, Камчатки и островов. Из-за циклонов и их атмосферных фронтов сильные дожди прошли 4 и в ночь на 5 августа в Забайкальском крае (выпало до 18 мм небесной влаги), на юге Якутии (до 20 мм). Ливневые дожди обрушились на Амурскую область (количество выпавших осадков достигло 54 мм). Из-за дождей повысился уровень воды в реках, кое-где до опасных отметок. Сильные дожди (до 26 мм) отмечались в Хабаровском крае. Досталось Приморью (до 29 мм). В Магаданской области и того больше, 47 мм!!! Добрались фронты и до Камчатки, где выпало до 38 мм влаги, на Сахалине тоже похозяйничали, но здесь дождей не так много, до 30 мм.

6 августа обширный циклонический вихрь, прослеживающийся до больших высот, будет кружить над Магаданской областью. В Магаданской области пройдут дожди, местами сильные. В Амурской области и в Хабаровском крае дожди от небольших до умеренных. В Приморье существенных осадков не ожидается. Небольшие дожди возможны на Камчатке. / meteonovosti.ru /
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