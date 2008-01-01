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Новости погоды
Новый циклон несет в Москву дожди и тепло
ИА "Метеоновости" / 12:06 Понедельник, 5 августа
Начало августа в столичном регионе выдалось прохладным, если не сказать холодным. Температура воздуха отставала от нормы на 5- 6 градусов. Но в середине недели погода обещает стать теплее, температуре приблизится к норме. Лишь дожди испортят впечатление о вернувшемся лете.
6 августа столичный регион окажется на периферии антициклона, наступающего с юга. Атмосферное давление немного подрастет. При облачной с прояснениями погоде местами будут приниматься небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха повысится, но до климатической нормы не дотянет. Ночью 9..11, по области 7..12 градусов, днем 17..19, по области 15..20.
7 августа атмосферное давление будет расти. С юго-запада начнет поступать теплый воздух. При переменной облачности ночью осадков не ожидается, днем местами небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха ночью 10..12 градусов, по области 7..12, днем 20..22, по области 17..22 градуса.
8 августа влияние на погоду начнет оказывать очередной циклон, но уже с запада. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Температура еще немного повысится. Ночью 14..16, по области 11..16 градусов, днем 21..23, по области 18..23. Средняя суточная температура воздуха окажется близкой к норме.
9 августа циклон переместится в среднюю полосу. В ночные часы пройдут дожди, местами сильные. Температура воздуха 11..16 градусов. Днем ожидаются кратковременные дожди, 18..23 градуса.
В выходные дни тепло в столичном регионе сохранится, а дождь если и соберется, то лишь местами и небольшой. / meteonovosti.ru /
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