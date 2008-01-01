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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:30 Понедельник, 5 августа

  В 12 часов в Москве облачная погода без осадков, местами порывы ветра до 12м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 13,2..14,3 градуса; Северном 12,9..14,2 градуса, Северо-восточном 12,8..13,8 градуса, Восточном 13,1..13,7 градуса, Юго-восточном 13,7..14,1 градуса, Южном 12,9..14,1 градуса, Юго-западном 13,1..13,8 градуса, Западном 11,8..13,7 градуса, Северо-западном 13,1..14,0 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха 12,4..12,7 градуса, на территории Новой 11,7..14,0 градуса, местами порывы ветра до 13м/с. / meteonovosti.ru /
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Факт
12:00
местное
+13
Пн.
5 авг.
+12
Вт.
6 авг.
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Ср.
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Заболь		 -3
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