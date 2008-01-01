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Новости погоды

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На юге ЕТР опять непогода

ИА "Метеоновости" / 13:01 Понедельник, 5 августа

  Активный циклонический вихрь, круживший над Поволжьем, обильно полил дождями прилегающие территории. Досталось Пензенской, Саратовской (целых 65 мм!), Ульяновской областям. Дотянулись атмосферные фронты этого циклона до Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. 4 и ночью 5 августа сильные грозовые дожди прошли в Краснодарском крае, количество выпавших осадков достигло 63 мм. В Крымске за 2 часа выпало до 50 мм осадков. В Волгоградской области осадков было еще больше, до 67 мм. В Ростовской области ливни (до 75 мм) сопровождались порывистым ветром до 23 м/с. В Крым холодный фронт принес не только понижение температуры, но также сильный дождь и ураганный ветер (до 36 м/с). Ветром повреждены крыши домов, вырваны с корнем деревья. На море поднялся шторм, погибли люди.

6 августа атмосферное давление в регионе начнет расти. В Крыму местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер в порывах 10-15 м/с. Днем 23..28 градусов. В Южном округе и на Северном Кавказе местами кратковременные дожди, грозы, порывистый ветер, днем 22..27, местами до 29 градусов. / meteonovosti.ru /
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