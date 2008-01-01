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Рекордное количество осадков на европейском севере
ИА "Метеоновости" / 13:24 Понедельник, 5 августа
Активный циклон, прослеживающийся до больших высот, кружит над севером ЕТР. И обильно поливает дождями подвластные регионы. 4 и в ночь на 5 августа в Архангельской области проливные дожди сопровождались резким порывистым ветром, до 24 м/с, а на Новой Земле ветер в порывах усиливался до 32 м/с. Сильные дожди прошли в республике Коми. В Печоре выпало 28 мм небесной влаги - рекордное для этого дня значение. Ранее рекорд был зафиксирован в 2001 году. Дождливо и ветрено было в Ненецком округе. Порывы ветра достигали 22 м/с, количество осадков 23 мм. Несколько слов о новом рекорде, который держался более ста лет. В Архангельске количество выпавших осадков достигло 21 мм, чего здесь не было с 1899 года. Да и тогда количество осадков было немногим меньше, 20 мм.
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6 августа циклонический вихрь продолжит кружить над севером ЕТР, ожидаются интенсивные осадки в сопровождении порывистого ветра. / meteonovosti.ru /