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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:24 Понедельник, 5 августа

  В 15 часов в Москве облачная погода с прояснениями, местами слабый дождь, порывы ветра до 14м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 12,8..13,6 градуса; Северном 13,4..14,0 градуса, Северо-восточном 12,4..14,4 градуса, Восточном 12,1..12,8 градуса, Юго-восточном 13,0..13,9 градуса, Южном 12,2..12,8 градуса, Юго-западном 11,6..12,6 градуса, Западном 11,8..13,4 градуса, Северо-западном 12,7..13,6 градуса.

В Зеленограде местами слабый дождь, температура воздуха 12,1..13,5 градуса, на территории Новой местами дождь, температура воздуха 12,3..14,7 градуса, местами порывы ветра до 13м/с. / meteonovosti.ru /
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