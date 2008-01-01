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О погоде вечером в Москве и области



ИА "Метеоновости" / 15:30 Понедельник, 5 августа



Погоду в Москве и области будет определять фронт окклюзии циклона с центром над Архангельской областью. При облачности с прояснениями местами еще станет приниматься небольшой дождь. Температура воздуха в Москве 11..13 градусов, по области 10..15. Ветер северо-западный, 6-11 м/с. Относительная влажность воздуха 65-70%. / meteonovosti.ru /



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