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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:54 Вторник, 6 августа



Предстоящим днем погода в Московском регионе будет обусловлена промежуточным гребнем антициклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 17..19, по области 15..20 градусов. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 742 мм рт ст.



Характер погоды в Москве и области существенно не изменится. Атмосферное давление и температура воздуха немного подрастут, но все еще останутся ниже нормы.



Такие погодные условия не грозят здоровью большинства людей, но есть лица с повышенной метеочувствительностью, которая развивается при наличии хронических, или после перенесенных заболеваний, в результате хронического переутомления, снижения адаптационных сил организма. В последние годы увеличилось и число детишек, а также людей более молодого возраста с повышенной метеозависимостью.



Погода, которая сохраняется в последнее время в столичном мегаполисе, стала причиной роста метеообусловленных обострений, ухудшения самочувствия при таких распространенных заболеваниях как остеоартрозы и другие болезни суставов и позвоночника воспалительного характера, сердечно-сосудистые и вегетативные нарушения.



Рекомендации сводятся к соблюдению режима труда и отдыха, необходимо контролировать артериальное давление и вовремя принимать лекарственные средства назначенные врачом, следует применять и различные домашние средства, чтобы уменьшить симптомы недомогания.



Геомагнитный фон 6 августа прогнозируется неустойчивый. / meteonovosti.ru /



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