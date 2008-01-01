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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:54 Вторник, 6 августа

  Предстоящим днем погода в Московском регионе будет обусловлена промежуточным гребнем антициклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 17..19, по области 15..20 градусов. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 742 мм рт ст.

Характер погоды в Москве и области существенно не изменится. Атмосферное давление и температура воздуха немного подрастут, но все еще останутся ниже нормы.

Такие погодные условия не грозят здоровью большинства людей, но есть лица с повышенной метеочувствительностью, которая развивается при наличии хронических, или после перенесенных заболеваний, в результате хронического переутомления, снижения адаптационных сил организма. В последние годы увеличилось и число детишек, а также людей более молодого возраста с повышенной метеозависимостью.

Погода, которая сохраняется в последнее время в столичном мегаполисе, стала причиной роста метеообусловленных обострений, ухудшения самочувствия при таких распространенных заболеваниях как остеоартрозы и другие болезни суставов и позвоночника воспалительного характера, сердечно-сосудистые и вегетативные нарушения.

Рекомендации сводятся к соблюдению режима труда и отдыха, необходимо контролировать артериальное давление и вовремя принимать лекарственные средства назначенные врачом, следует применять и различные домашние средства, чтобы уменьшить симптомы недомогания.

Геомагнитный фон 6 августа прогнозируется неустойчивый. / meteonovosti.ru /
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