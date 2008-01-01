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Информация о магнитном поле Земли



ИА "Метеоновости" / 10:16 Вторник, 6 августа



По данным ИЗМИРАН, солнечная активность с 28 июля по 5 августа была низкой. Магнитное поле Земли, в основном, менялось от спокойного до слабо возмущенного. Возмущенные периоды отмечались 5 августа.



По прогнозу ИЗМИРАН, ожидается, что 6-15 августа солнечная активность будет низкой, а геомагнитная обстановка в основном спокойной. Возмущенные периоды наиболее вероятны 6 августа. / meteonovosti.ru /



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