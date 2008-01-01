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По следу Балканского циклона



ИА "Метеоновости" / 11:09 Вторник, 6 августа



циклон, активно смещающийся от Черноморского побережья к Уралу, оставляет на своем пути ливни, грозы и шквалистые усиления ветра. Но он частично поспособствует и смене ведущего потока на Европейской территории.



В ночь с воскресенья на понедельник грозовыми ливнями и сильными ветрами циклон испортил погоду на юге Черноземья и в Поволжье. Количество выпавших осадков превысило месячную норму более чем на 120%, а скорость ветра при прохождении атмосферных фронтов достигала 18-23 м/с. 5 августа днем он обрушился непогодой на Самарскую, Ульяновскую области и Татарстан. В Казани и Самаре выпало 33 и 22 процента осадков соответственно от месячной нормы. А в Ульяновске за сутки 70 мм, что составляет 150 процентов от месячной нормы.



По мере продвижения на северо-восток, со скоростью 40-45 км/час, циклон ослабевает, и влагосодержание облачных полей сокращается. Но это не помешает ему испортить погоду днем 6 августа в Пермском крае, где ожидаются ливни, и усилится ветер. При этом температурный режим будет иметь обратный ход: ночью 13..15 градусов, днем 11..13.



Положительным результатом прохождения этого циклона по территории Русской равнины станет смена ведущего потока: усилив северо-восточный перенос воздушных масс с Арктического побережья в понедельник и вторник, в среду он поспособствует перестройке циркуляции на западно-восточную. Это повлечет за собой изменение характера погоды в Центральном округе. Теплые атлантические массы, наконец-то, смогут изменить осеннее настроение жителей региона, и в четверг воздух прогреется до 20...25 градусов. За последние 10 дней это будет первое превышение температуры над нормой! / meteonovosti.ru /



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