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Новости погоды

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На юге Дальнего Востока опять дожди

ИА "Метеоновости" / 11:25 Вторник, 6 августа

  Накануне западное побережье Охотского моря находились в области пониженного давления, которое сформировали два циклона, один волновой, а другой пришел с юго-запада. Именно они и стали причиной сильных грозовых дождей в Забайкальском крае, в Амурской, Магаданской областях и Хабаровском крае, где выпало до 20 мм и немногим более.

Но уже сегодня пути циклонов разойдутся. Один из них выйдет на охотское побережье Магаданской области, а другой будет контролировать Хабаровский край.

В середине недели на охотском побережье Магаданской области с дождями разной интенсивности и продолжительности, в ночь на среду местами сильные. В четверг циклон через акваторию Охотского моря отправится на юго-восток и выйдет на юг Камчатского края, где и отметится дождями разной интенсивности и продолжительности.

Другой циклон в среду местами прольет дожди, ливни в Хабаровском крае, в четверг он заполнится, дожди ослабеют, перейдут в разряд кратковременных, да и они только местами.

Влияние этого циклона ощутят на себе жители Приморского края. В середине недели местами прольются небольшие дожди, на севере, вблизи центра циклона, дожди наиболее продолжительные, а в отдельных районах они могут быть и сильные, местами прогремят грозы. По мере продвижения циклона, зона сильных и очень сильных дождей с севера сместится на южную половину края, в отдельных районах с грозами, на побережье ветер окрепнет в порывах 18-23 м/с, на южном побережье ветер тише, не более 18 м/с. В последний рабочий день на этой неделе в Приморье местами еще будут перепадать кратковременные дожди, в отдельных районах ливни. / meteonovosti.ru /
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