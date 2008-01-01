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В Крым возвращается жара



ИА "Метеоновости" / 11:38 Вторник, 6 августа



Холодный атмосферный фронт, который тянется за обширным высотным циклоном, приземный центр которого сегодня располагается над севером Среднего Поволжья, добрался до Крыма. За день 5 августа на Симферополь он вылил до 4 мм, а в ночь на вторник еще 7. Таким образом, в городе выпало около 20% от месячной нормы, что для степных районов Крыма весьма полезно. По мере того, как фронт будет опускаться, до конца текущего дня в Крыму ожидаются сильные ливни, грозы, град и шквалы до 25 м/с. Температура понизится. Первая пятидневка августа в Крыму выдалась прохладной. Среднесуточная температура воздуха оказалась ниже климатической нормы на 1.5 градуса.



Но это понижение температуры кратковременное, тем более, что прогнозы обещают возврат летней жары, в четверг-пятницу при переменной облачности воздух прогреется до 29..34 градусов. Такая же температура сохранится и в выходные дни. / meteonovosti.ru /



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