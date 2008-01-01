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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:36 Вторник, 6 августа

  В 12 часов в Москве облачная погода с прояснениями, без существенных осадков, местами порывы ветра до 13м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 15,3..16,7 градуса; Северном 15,2..16,2 градуса, Северо-восточном 14,4..15,9 градуса, Восточном 14,0..14,7 градуса, Юго-восточном 14,7..15,7 градуса, Южном 15,1..16,7 градуса, Юго-западном 14,9..16,2 градуса, Западном 14,9..16,8 градуса, Северо-западном 15,7..16,9 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха 15,0 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 15,6..17,1 градуса, местами порывы ветра до 13м/с. / meteonovosti.ru /
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местное
+15
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+21
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Заболь		 -7
Оруро

некомфортное место: Кослан
комфортное место: Редландс

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