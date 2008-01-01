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На Средней Волге грозовые дожди и шквал



ИА "Метеоновости" / 12:44 Вторник, 6 августа



Накануне, к югу от Саратова располагался активный циклон, который и отметился сильными грозовыми дождями в Саратовской области количеством более 30 мм, ветер усиливался в порывах до штормового. Зона очень сильных дождей с грозой накрыла Ульяновскую область, где налило более 70 мм, Пензенскую почти 60 мм. Сильные грозовые дожди наблюдались и в Самарской области, а в полдень в часы наиболее сильного прогрева, при прохождении холодного фронта по Самарской области промчался шквал до 27 м/с.



Сегодня циклон отправился на северо-восток, и в середине недели он окажется над северо-востоком республики Коми. На Средней Волге в среду местами прошумят кратковременные дожди, в отдельных районах ветер окрепнет в порывах до 15 м/с, днем около +20, местами до +26 градусов. Но уже во второй половине недели можно рассчитывать на повышение температуры, в пятницу днем в большинстве районов до 26..31 градуса, но не обойдется без грозовых дождей кратковременного характера при ветре в порывах до 19 м/с. / meteonovosti.ru /



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