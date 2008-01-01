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Новости погоды
В Японии сохраняется аномальная жара
ИА "Метеоновости" / 12:50 Вторник, 6 августа
Первая половина лета в Японии выдалась холодной и дождливой. Но с середины июля температура резко начала повышаться и с 22 июля в стране установилась аномально жаркая погода.
Редкий день обходился без рекордно высоких значений, вот и минувший не стал исключением. 5 августа в Хиросиме воздух раскалился до +37 градусов, что выше предыдущего абсолютного максимума этого дня всего лишь на 0.3 градуса двухлетней давности.
В предстоящие пару дней в Японии сохранится аномально жаркая погода, скорее, всего, будут обновлены и рекорды температуры, ведь уже сейчас столбики термометра подбираются к отметке +39 градусов. / meteonovosti.ru /
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