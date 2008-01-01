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Новости погоды

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Сибирские рекорды тепла

ИА "Метеоновости" / 13:28 Вторник, 6 августа

  Накануне центральные и южные районы Красноярского края, а также Кемеровская область оказались в теплом секторе циклона, и среднесуточная температура воздуха превысила многолетние значения на 4-6 градусов. И в ряде населенных пунктов обновились инструментальные наблюдения за погодой.

Среди рекордсменов Ачинск (Красноярский край) где воздух нагрелся до +31.9 градусов, тем самым превысив прежний рекорд 5 августа на 0.3, наблюдавший в далеком 1937 году. В Тоора-Хеме (Республика Тыва) столбик термометра достиг отметки +31.4, прежний рекорд +31.2 градуса был зафиксирован в 1963 году. Рекордное тепло пришло и в Кемеровскую область, в Новокузнецке новый абсолютный максимум для 5 августа теперь +30.6, что выше предыдущего на полградуса и продержавшегося только 2 года.

Во вторник - среду центральные и южные районы Красноярского края и республика Тыва будут находиться под влиянием циклона, который принесет дожди, местами сильные, на юге очень сильные, с грозами и градом, в республике Тыва крупным градом, при грозах шквалы до 18 м/с. После непродолжительного перерыва, не более, чем на сутки 8 августа, 9 числа, подойдет новый циклон, а вместе с ним и зона сильных дождей, с грозой, градом и порывистым ветром и жара спадет днем до 21..28 градусов.

В юго-восточных областях Западной Сибири небольшие дожди пройдут не везде, прогремят грозы, при грозах дожди могут быть умеренные, днем жарко до +33 градусов, а значит, могут быть и новые рекорды максимальной температуры воздуха. Во второй половине недели, в тылу циклона, дожди небольшие и в отдельных районах, температура днем составит 19..24, на юго-востоке до +27 градусов. / meteonovosti.ru /
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