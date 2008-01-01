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Холодная погода на Европейской территории бьет рекорды



ИА "Метеоновости" / 13:53 Вторник, 6 августа



Северо-запад и Средняя полоса Европейской России остается в тыловой части высотного циклона, чей приземный центр располагается над востоком Архангельской области. Накануне среднесуточная температура воздуха была ниже многолетних значений на 4-6, а в центральных областях и на 8 градусов. В ряде населенных пунктов были зафиксированы рекордно низкие значения температуры для 5 августа.



В Пушкинских Горах (Псковская область) в ранние утренние часы столбик термометра опустился до отметки +6 градусов, прежний рекорд +7.4 наблюдался пятьдесят лет тому назад. Сухиничи (Калужская область) тоже обновили инструментальные наблюдения за погодой, новый рекорд холода +4.5 градуса, предыдущий +8.1, продержавшийся 50 лет. В Брянске новый абсолютный минимум температуры для 5 октября теперь составляет +5.8, прежний +7.1 был зафиксирован в 1969 году. В Туле новый абсолютный минимум +4.3 против 2001 года со значением +7.2 градуса. В Орле +4.2, что ниже предыдущего на 3.6 градуса за 1969 год. В Ельце новый рекорд холода +6.5, что ниже предыдущего на 1.5 градуса наблюдавшегося в 1976 году. В Воронеже +6.1, прежний рекорд холода для 5 августа зафиксирован в 1944 году и составлял +7.9. В Рыбинске (Ярославская область) воздух остывал до +6.9, тем самым был низвергнут 1965 год с температурой +8.7. Обновились рекорды минимальной температуры и во Владимире, новый +5, что ниже прежнего на 2.2 градуса за 1960 год. В Коломне (Московская область) новый абсолютный минимум составляет +4.7, что ниже предыдущего на 0.3 градуса, продержавшегося почти 60 лет. В населенном пункте Павелец (Рязанская область) воздух остывал до +5.4 градуса, что ниже прежнего на 0.9 за 1944 год. Да и в самой Рязани тоже новый абсолютный минимум +3.2, прежний +6.4 зафиксирован в том же 1944 году. В Елатьме (Рязанская область 5 октября воздух остывал до =2 градусов, что ниже прежнего рекорда на 4 градуса за 1923 год. В Нижнем Новгороде +5.3, что ниже предыдущего на 1.3 градуса, продержавшегося более 100 лет. В Лукоянове (Нижегородская область) +5.6, предыдущий +7.5 был замечен в 2944 году. / meteonovosti.ru /



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