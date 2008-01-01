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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:28 Вторник, 6 августа

  В 15 часов в Москве переменная облачность без осадков, местами порывы ветра до 12м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 18,7..19,5 градуса; Северном 17,9..19,9 градуса, Северо-восточном 18,3..19,0 градуса, Восточном 17,9..18,7 градуса, Юго-восточном 18,1..19,5 градуса, Южном 17,3..19,4 градуса, Юго-западном 17,8..18,9 градуса, Западном 16,9..18,8 градуса, Северо-западном 17,6..20,0 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха 17,7..18,4 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 18,4..20,2 градуса, местами порывы ветра до 16м/с. / meteonovosti.ru /
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местное
+18
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+21
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+24
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Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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некомфортное место: Морелия
комфортное место: Хантсвилл

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