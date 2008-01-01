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Новости погоды
О погоде вечером в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 15:33 Вторник, 6 августа
Погоду в Москве и области будет определять тыловая часть циклона с центром над Коми. Атмосферное давление продолжит расти, при переменной облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 15..17 градусов, по области 12..17 Ветер северо-западный , 7-12 м/с. Относительная влажность воздуха 45-50%.
/ meteonovosti.ru /
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