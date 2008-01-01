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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:31 Среда, 7 августа

  Предстоящим днем погода в столичном регионе будет обусловлена влиянием промежуточного гребня антициклона. Ожидается переменная облачность. Во второй половине дня местами пройдет кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 20..22, по области 17..22 градуса. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 744 мм рт ст.

В Москве и области характер погоды изменится мало, лишь немного станет теплее. Атмосферное давление неустойчивое и сохранится на пониженном фоне, содержание кислорода в приземном слое воздуха низкое. По влиянию на организм метеочувствительных людей - это неблагоприятные внешние условия с гипоксическим эффектом. Наиболее уязвимы люди, страдающие острой и хронической кислородной недостаточностью, нарушениями сердечного ритма, заболеваниями органов дыхания, гипотоники и гипертоники, и др.

Больной и здоровый человек по-разному реагируют на изменения погоды. Но при таких не характерных для летнего периода погодных условиях, даже у практически здоровых людей отмечаются ухудшение общего самочувствия, снижение работоспособности, психологический дискомфорт и вегетативные нарушения. Помочь организму легче приспособиться к неблагоприятной погоде помогут как медикаментозная поддержка, так и различные домашние средства - теплые ванны на ночь с лавандой, мелиссой (ароматические капли), адаптогены: элеутероккок, женьшень и др. Чем старательнее человек обособляется от природы, тем больше становится зависим от нее. Поэтому следует больше бывать на свежем воздухе. Терренкуры, занятия спортом, скандинавская ходьба, дыхательная гимнастика - все это будет благотворно влиять на организм и поможет уменьшить проявления метеозависимости. / meteonovosti.ru /
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