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Сильные дожди вызвали паводки на реках Магаданской области



ИА "Метеоновости" / 10:24 Среда, 7 августа



Циклоны и их атмосферные фронты продолжают допекать Магаданскую область. Редкий день обходится без дождей разной интенсивности и продолжительности. Вот и минувший не стал исключением: за прошедшие сутки выпало до 50 мм осадков, на водоемах местами превышены неблагоприятные отметки на 30-40 см. На реках области сложилась сложная паводковая ситуация. Как заявили в правительстве Магаданской области, на Колымском и Усть-Среднеканском водохранилищах такого паводка не было почти восемьдесят лет.



По данным МЧС Магаданской области сложная обстановка сложилась в Сусуманском, Тенькинском и Ягоднинском городских округах. Сильные дожди пройдут в ночь с 6 на 7 августа и в частности в Магадане. Поэтому гидрологическая обстановка на реках региона останется сложной. / meteonovosti.ru /



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