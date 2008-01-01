Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
7 августа 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Только рекорды холода!

ИА "Метеоновости" / 11:56 Среда, 7 августа

  Ни одного рекорда тепла за прошедшие сутки на территории России не наблюдалось, а вот рекорды холода не оставляют ее территорию. Так в прошедшую ночь были "побиты" абсолютные минимумы температуры в Выборге Ленинградской области, где температура опускалась до 5,8 градуса ( предыдущий рекорд 7,9 градуса был в 1948 году); до 7,0 градуса опускалась температура в Пушкинских горах Псковской области, где было 7,0 градуса ( предыдущий рекорд 7,6 градуса в 1976 году); в г. Сухиничи Калужской области температура понижалась до 9,1 ( предыдущий минимум 9,2 градуса наблюдался в 1968 году); в городе Эльтон Волгоградской и в городе Верхний Баскунчак Астраханской области температура понижалась соответственно до 9,3 и 9,9 градусов( предыдущие рекорды 11,5 и 11,6 были в 1994 году); в городе Цимлянск Ростовской области температура не добрала 0,3 градуса до рекорда 1969 года, когда было 11,3 градуса. Холодная ночь была в Иркутской области, Забайкальском крае и Бурятии. Так в Орлинге Иркутской области температура понижалась до 3,8 градуса ( предыдущий рекорд 4,5 отмечался в 2002 году); в Романовке ( Бурятия) температура минимальная температура достигала 1,3 градуса ( предыдущий рекорд 1,4 градуса в 1947 году); а в Забайкалье ( Чары) столбик термометра опускался до отметки -1,4 градуса ( в 1943 году было 0,0 градуса). / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+18
Ср.
7 авг.
+21
Чт.
8 авг.
+24
Пт.
9 авг.
+17
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+46
Месджеде-Солеймани		 -10
Беллинсгаузен

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Плевен

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100