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Только рекорды холода!



ИА "Метеоновости" / 11:56 Среда, 7 августа



Ни одного рекорда тепла за прошедшие сутки на территории России не наблюдалось, а вот рекорды холода не оставляют ее территорию. Так в прошедшую ночь были "побиты" абсолютные минимумы температуры в Выборге Ленинградской области, где температура опускалась до 5,8 градуса ( предыдущий рекорд 7,9 градуса был в 1948 году); до 7,0 градуса опускалась температура в Пушкинских горах Псковской области, где было 7,0 градуса ( предыдущий рекорд 7,6 градуса в 1976 году); в г. Сухиничи Калужской области температура понижалась до 9,1 ( предыдущий минимум 9,2 градуса наблюдался в 1968 году); в городе Эльтон Волгоградской и в городе Верхний Баскунчак Астраханской области температура понижалась соответственно до 9,3 и 9,9 градусов( предыдущие рекорды 11,5 и 11,6 были в 1994 году); в городе Цимлянск Ростовской области температура не добрала 0,3 градуса до рекорда 1969 года, когда было 11,3 градуса. Холодная ночь была в Иркутской области, Забайкальском крае и Бурятии. Так в Орлинге Иркутской области температура понижалась до 3,8 градуса ( предыдущий рекорд 4,5 отмечался в 2002 году); в Романовке ( Бурятия) температура минимальная температура достигала 1,3 градуса ( предыдущий рекорд 1,4 градуса в 1947 году); а в Забайкалье ( Чары) столбик термометра опускался до отметки -1,4 градуса ( в 1943 году было 0,0 градуса). / meteonovosti.ru /



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