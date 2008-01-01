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Москва в преддверии нового ненастья



ИА "Метеоновости" / 12:08 Среда, 7 августа



циклон, центр которого в среду еще находится над Северным морем, к пятнице доберется до центра Европейской России. А с ним и ненастье в виде дождей, местами с грозой и сильным ветром.



Первая неделя августа в столице не радовала теплом, но и значимых дождей пока не было. С начала месяцы выпало не более 15% от месячной нормы осадков.



Дожди в столице начнутся вечером в четверг, и с перерывами будут идти и ночью и днем в пятницу. За процесс на город может выпасть более половины месячной нормы осадков, которая в августе составляет 70-80 мм.



Прохождение циклона будет сопровождаться резкой сменой атмосферного давления, при этом порывы ветра могут достигать 15-20 м/с.



Для текущего месяца сутки 9 августа могут оказаться самыми мокрыми и ветреными! И совершенно неблагоприятными для метеозависимых людей. / meteonovosti.ru /



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