

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода опасная для здоровья



ИА "Метеоновости" / 12:43 Среда, 7 августа



Характер погоды в столичном регионе вновь меняется: после кратковременного улучшения, погода готова вновь испытывать на прочность не только метеочувствительных, но и практически здоровых людей. Очередной циклонический вихрь принесет в столичный мегаполис не только осадки, порывистый ветер, но и резкое понижение атмосферного давления. Его значения к утру 9 августа приблизятся к экстремально низким для этого дня, что, несомненно, скажется на самочувствии большинства жителей и вызовет рост метеообусловленных обострений. В группе риска люди с хроническими заболеваниями сердечно- сосудистой системы: перенесшие инфаркт миокарда и инсульт, страдающие хронической ишемической болезнью сердца. Особенно стоит обратить внимание на своё состояние гипо и гипертоникам, резкие сосудистые реакции могут привести к кризам или сосудистым нарушениям, нарушениям сердечного ритма, могут сопровождаться сильными головными болями, головокружением, тошнотой, общей слабостью. У практически здоровых людей реакции на погоду могут сопровождаться сонливостью, одышкой или чувством "нехватки" воздуха, снижением активности, слабостью. Необходимо своевременно принимать рекомендованные врачом лекарства, ни в коем случае не терпеть болевые симптомы и купировать приемом медикаментов или домашними средствами, стараться не перегружать организм, соблюдать режим труда и отдыха. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



