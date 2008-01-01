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Новости погоды
От былой жары в Сибири остались лишь островки
ИА "Метеоновости" / 14:36 Среда, 7 августа
Сибирское лето пошло на спад. От былой жары на юге Сибири остались лишь небольшие территории с температурой воздуха более 30 градусов.
Жара ослабела в Красноярском крае и частично на юге Западной Сибири. Даже на Алтай, по периферии антициклона, чей центр над Тюменской областью, проник более холодный воздух, и температура за сутки понизилась до 23..25 градусов.
Жара 6 августа сохранилась лишь в Омской области, где максимальная температура достигала 34 градусов. Но и здесь в ближайшие сутки жара спадет. Так если в Омске 6 августа воздух прогревался до 32 градуса, то днем 7 августа воздух уже 25-27градусов, 8 августа 21-23, а 9 августа температура не превысит 19-21 градуса. / meteonovosti.ru /
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