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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:27 Среда, 7 августа



В 15 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 20,6..21,6 градуса; Северном 20,4..22,6 градуса, Северо-восточном 21,0..22,2 градуса, Восточном 20,5..21,7 градуса, Юго-восточном 20,0..21,1 градуса, Южном 19,6..21,3 градуса, Юго-западном 19,9..20,3 градуса, Западном 18,9..21,4 градуса, Северо-западном 20,4..22,0 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 20,9 градуса, на территории Новой Москвы местами слабый дождь, температура воздуха 19,5..21,2 градуса, местами порывы ветра до 12м/с. / meteonovosti.ru /



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