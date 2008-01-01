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Новости погоды

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О погоде вечером в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 15:39 Среда, 7 августа

  Погоду в Москве и области будет определять теплый фронт атлантического циклона с центром над югом Норвегии. При облачности с прояснениями начнется дождь. Температура воздуха в Москве 17..19 градусов, по области 14..19. Ветер юго-западный , 7-12 м/с. Относительная влажность воздуха 70-80%. / meteonovosti.ru /
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