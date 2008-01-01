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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:35 Четверг, 8 августа



Предстоящим днем столичный регион и область окажутся под влиянием атлантического циклона с запада и его активных атмосферных фронтов. При облачной погоде с прояснениями прольются кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха составит 23..25, по области 20..25 градусов. Ветер западный 5-10 м/с. Атмосферное давление понизится и составит 742 мм рт ст.



В столичный регион вернется теплая погода, фон атмосферного давления будет пониженным, в ночные и вечерние часы возможно увеличение влажности, содержание кислорода в воздухе ниже климатической нормы. По медицинской классификации - это гипоксический тип погоды, который может негативно влиять на состояние людей, страдающих острой и хронической кислородной недостаточностью, хронической ишемической болезнью сердца и легочной патологией (бронхит, бронхиальная астма, пневмония). При такой погоде данной категории людей следует строго выполнять рекомендации врачей, вовремя принимать лекарственные препараты, стараться больше бывать на воздухе, а прогулки совмещать с дыхательной гимнастикой.



Пониженное атмосферное давление также может стать причиной появления метеопатических реакций и симптомов ухудшения самочувствия при артериальной гипертонии и гипотонии, нейроциркуляторной дистонии, мигрени. Желательно контролировать давление, не допускать его резких подъемов, во время принимать гипотензивные средства, рекомендованные врачом. Можно прибегнуть и к домашним средствам - самомассаж шейного отдела позвоночника или горчичники на затылочную область, контрастный душ (чередование горячей и холодной воды), заканчивать процедуру следует теплой (36-37 градусов) водой.



Геомагнитный фон 8 августа прогнозируется спокойный. / meteonovosti.ru /



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