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Новости погоды
На южных курортах погода улучшится
ИА "Метеоновости" / 10:23 Четверг, 8 августа
Благодаря антициклону, на курортах Крыма и черноморского побережья Краснодарского края погода налаживается: в большинстве районов без осадков не ожидается, температура воздуха повышается.
В ближайшие двое-трое суток столбики термометров после полудня будут показывать 28-33, в Крыму 9 августа до 35 градусов.
А вот температура воды у побережья понизилась. Так в Крыму в Ялте, Форосе и Алуште 20 градусов; в Алупке 19 градусов, в Евпатории теплее, 22 градуса. В районе Сочи температура воды 23 градуса, Туапсе 22 градуса, Анапы 19 градусов. На побережье Абхазии вода теплее: в Пицунде 23 градуса, в Гаграх и Сухуми 24 градуса.
К слову, на побережье Азорских островов вода прогрелась до 22-24 градусов. / meteonovosti.ru /
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