Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
8 августа 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На южных курортах погода улучшится

ИА "Метеоновости" / 10:23 Четверг, 8 августа

  Благодаря антициклону, на курортах Крыма и черноморского побережья Краснодарского края погода налаживается: в большинстве районов без осадков не ожидается, температура воздуха повышается.

В ближайшие двое-трое суток столбики термометров после полудня будут показывать 28-33, в Крыму 9 августа до 35 градусов.

А вот температура воды у побережья понизилась. Так в Крыму в Ялте, Форосе и Алуште 20 градусов; в Алупке 19 градусов, в Евпатории теплее, 22 градуса. В районе Сочи температура воды 23 градуса, Туапсе 22 градуса, Анапы 19 градусов. На побережье Абхазии вода теплее: в Пицунде 23 градуса, в Гаграх и Сухуми 24 градуса.

К слову, на побережье Азорских островов вода прогрелась до 22-24 градусов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+19
Чт.
8 авг.
+25
Пт.
9 авг.
+17
Сб.
10 авг.
+21
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+41
Доха		 -6
Беллинсгаузен

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Морено-Валли

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100