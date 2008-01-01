

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На южных курортах погода улучшится



ИА "Метеоновости" / 10:23 Четверг, 8 августа



Благодаря антициклону, на курортах Крыма и черноморского побережья Краснодарского края погода налаживается: в большинстве районов без осадков не ожидается, температура воздуха повышается.



В ближайшие двое-трое суток столбики термометров после полудня будут показывать 28-33, в Крыму 9 августа до 35 градусов.



А вот температура воды у побережья понизилась. Так в Крыму в Ялте, Форосе и Алуште 20 градусов; в Алупке 19 градусов, в Евпатории теплее, 22 градуса. В районе Сочи температура воды 23 градуса, Туапсе 22 градуса, Анапы 19 градусов. На побережье Абхазии вода теплее: в Пицунде 23 градуса, в Гаграх и Сухуми 24 градуса.



К слову, на побережье Азорских островов вода прогрелась до 22-24 градусов. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



