Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
8 августа 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Копилка осадков в Москве пополняется

ИА "Метеоновости" / 10:43 Четверг, 8 августа

  В среду, во второй половине дня столичный регион пересекал теплый атмосферный фронт. На территории города он проявил себя по разному. В отдельных районах дожди были сильными, а другим досталось чуть более 1 мм. Наиболее интенсивными дожди были в Северном и Северо-Восточном административных округах. Так, в районе Бескудниковского бульвара и проезда Дежнева выпало 7-8 мм. В Западном и Северо-Западном округах копилка осадков пополнилась на 5-6 мм. В то время, как в Восточном, Юго-Восточном и Южном административных округах дождь был небольшим, чуть более 2 мм.

На опорной метеостанции города, ВДНХ, за день 7 августа, выпало 5 мм и суммарное количество за август достигло 17 мм, то есть чуть больше 20% от месячной нормы.

По области осадки также распределились неравномерно. Больше всего небесной влаги досталось северо-западным районам, где местами ывыпало до 11 мм. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+23
Пт.
9 авг.
+18
Сб.
10 авг.
+20
Вс.
11 авг.
+20
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+47
Месджеде-Солеймани		 -6
Сан-Карлос-де-Барилоче

некомфортное место: Багио
комфортное место: Йыгева

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100