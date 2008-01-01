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Копилка осадков в Москве пополняется



ИА "Метеоновости" / 10:43 Четверг, 8 августа



В среду, во второй половине дня столичный регион пересекал теплый атмосферный фронт. На территории города он проявил себя по разному. В отдельных районах дожди были сильными, а другим досталось чуть более 1 мм. Наиболее интенсивными дожди были в Северном и Северо-Восточном административных округах. Так, в районе Бескудниковского бульвара и проезда Дежнева выпало 7-8 мм. В Западном и Северо-Западном округах копилка осадков пополнилась на 5-6 мм. В то время, как в Восточном, Юго-Восточном и Южном административных округах дождь был небольшим, чуть более 2 мм.



На опорной метеостанции города, ВДНХ, за день 7 августа, выпало 5 мм и суммарное количество за август достигло 17 мм, то есть чуть больше 20% от месячной нормы.



По области осадки также распределились неравномерно. Больше всего небесной влаги досталось северо-западным районам, где местами ывыпало до 11 мм. / meteonovosti.ru /



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